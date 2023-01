Os dois assaltantes tocaram à campainha e agrediram os moradores da habitação.

Duas pessoas feridas durante assalto em Bivange

Os dois assaltantes tocaram à campainha e agrediram os moradores da habitação.

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um assalto a uma casa que ocorreu no sábado de manhã na rue de la Forge, em Bivange, no sul do Luxemburgo, informa o boletim da polícia grã-ducal.

Uma terceira pessoa, que estava a dormir no andar de cima, foi poupada pelos assaltantes, que levaram vários objetos de valor como um computador portátil, um telemóvel e dinheiro.

Suspeitos em fuga

Segundo as autoridades, os assaltantes não arrombaram a casa, antes introduziram-se no seu interior após tocarem à campainha. Ao abrirem a porta, os moradores foram surpreendidos pelos dois homens, que começaram a agredi-los, atingindo-os com os punhos e com uma faca de cozinha.

Os suspeitos fugiram e continuam a monte, tendo a polícia lançado uma caça ao homem.

As vítimas apresentaram queixa e foi aberta uma investigação.

