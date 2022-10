O suspeito da autoria dos disparos mortais é um idoso e já foi detido.

Duas pessoas mortas a tiro esta manhã em Niederkorn

Redação O suspeito da autoria dos disparos mortais é um idoso e já foi detido.

Duas pessoas foram mortas a tiro esta manhã em Niederkorn. De acordo com testemunhos, os tiros terão sido disparados por volta das 10h, na Rue des Trévires, e atingiram mortalmente duas pessoas.

Os disparos foram confirmados pela polícia ao Luxemburger Wort. As primeiras equipas de intervenção chegaram ao local do crime poucos minutos depois e montaram um dispositivo de intervenção, com agentes equipados com coletes à prova de balas, capacetes e metralhadoras, que isolaram várias ruas perto da estação de Niederkorn.

5 Imagens do dispositivo policial montando esta manhã. Foto: Elena Arens

Um suspeito foi identificado e detido por ordem do Ministério Público. De acordo com testemunhos e com o comunicado da polícia, enviado por volta do meio-dia e citado pelo Virgule, um idoso foi preso.

Um perímetro de segurança foi estabelecido nas ruas de Trévires, Ligures e Celtes, estando a situação controlada e não havendo mais perigo.

