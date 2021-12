Os manifestantes percorreram as ruas da capital do Luxemburgo, partindo do Glacis e protestando contra as novas restrições anunciadas pelo Governo, como o CovidCheck. Houve alguns distúrbios. Veja as imagens.

Luxemburgo 14

Luxemburgo

Duas mil pessoas saíram à rua em protesto contra as medidas anti-covid

Redação Os manifestantes percorreram as ruas da capital do Luxemburgo, partindo do Glacis e protestando contra as novas restrições anunciadas pelo Governo, como o CovidCheck. Houve alguns distúrbios. Veja as imagens.

Os protestos contra as novas medidas do Governo para combater a pandemia, nomeadamente o CovidCheck saíram esta tarde à rua na capital do Luxemburgo.

De acordo com informações da polícia, juntaram-se à marcha cerca de dois mil residentes manifestando-se contra as restrições impostas pelo executivo. O ponto de encontro foi no Glacis até à parte histórica da cidade. Junto ao Mercado de Natal, na praça da Constituição, surgiram distúrbios com alguns manifestantes a tentarem entrar no local sem passar pela ponto de fiscalização do certificado. Segundo o Luxemburger Wort ocorreram mesmo confrontos com a polícia. As imagens mostram que a maioria dos participantes não usava máscara nem cumpria o distanciamento social.

14 Foto: LW

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: LW Foto: LW Foto: LW Foto: LW Foto: LW Foto: LW Foto: LW Foto: LW Foto: LW Foto: LW Foto: LW Foto: LW Foto: LW Foto: LW





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.