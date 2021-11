Os assaltantes ameaçaram as mulheres e roubaram o telemóvel de uma delas e obrigaram a outra a despir as calças.

Violência

Duas jovens assaltadas e agredidas no parque municipal do Luxemburgo

Tiago RODRIGUES Duas jovens foram assaltadas e agredidas na noite de sábado no parque municipal do Luxemburgo. Uma das vítimas foi obrigada a tirar as calças e ao tentar pedir ajuda foi espancada.

De acordo com a polícia, as duas mulheres foram violentamente agredidas quando estavam a atravessar o parque municipal, perto do parque infantil localizado junto à avenida Monterrey, por volta das 21h15.

Durante uma patrulha de segurança pelo parque, os agentes encontraram as vítimas, que tinham acabado de ser agredidas por vários outros jovens.

Os assaltantes ameaçaram as mulheres e roubaram o telemóvel e os auscultadores sem fios de uma delas. À outra jovem, tiraram-lhe a bolsa com os pertences e obrigaram-na a despir as calças de treino. Ao tentarem pedir ajuda, as vítimas foram espancadas.

Perto do local, a patrulha conseguiu identificar apenas uma das duas jovens mulheres suspeitas de terem participado no assalto. Ela transportava os objetos de valor roubados, que foram confiscados e depois devolvidos aos proprietários. A segunda agressora ainda não foi identificada.

Por ordem do Ministério Público, a suspeita foi presa e levada perante o juiz de instrução na manhã de domingo. Foi apresentada uma queixa está em curso uma investigação para identificar a outra pessoa envolvida.



