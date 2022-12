A partir de quinta-feira (dia 22), os condutores passam a poder estacionar sem pagar durante mais tempo.

Capital

Duas horas de estacionamento gratuito no Fort Neipperg e no Fort Wedell

Diana ALVES A partir de quinta-feira (dia 22), os condutores passam a poder estacionar sem pagar durante mais tempo.

Uma boa notícia para os automobilistas. A partir desta quinta-feira (dia 22), os condutores passam a poder estacionar, sem pagar, durante duas horas nos parques de estacionamento Fort Neipperg e Fort Wedell, no bairro da gare da cidade do Luxemburgo. Atualmente, têm direito a apenas uma hora.

A nova regra vigora de domingo a sexta-feira. No que toca ao sábado, a situação mantém-se inalterada, isto é, o estacionamento é gratuito durante quatro horas.

A iniciativa é da autarquia da capital que quer assim garantir o acesso às lojas do bairro da gare nas vésperas do arranque da época de saldos e também no âmbito das obras na rue de Strasbourg, que arrancam em janeiro de 2023.(



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.