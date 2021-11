A relação entre a toma e as complicações seguintes não estão, contudo, provadas, referem as autoridades de saúde no relatório relativo ao mês de outubro.

Covid-19

Duas grávidas hospitalizadas no Grão-Ducado por suspeita de reação adversa à vacina

Susy MARTINS

Duas mulheres grávidas residentes no Luxemburgo tiveram de ser hospitalizadas depois de terem sido vacinadas conta a covid-19. A informação é avançada no relatório mensal de farmacovigilância que dá conta dos efeitos secundários potencialmente provocados pelas vacinas contra a covid-19, entre 4 de outubro e 1 de novembro. A relação entre a toma e as complicações seguintes não estão, contudo, provadas.

A primeira hospitalização diz respeito a uma gravidez de gémeos, em que um dos fetos morreu no útero da mãe, enquanto o outro bebé nasceu sem complicações.

No segundo caso suspeito de hospitalização foram verificados malformações do feto, que levaram à interrupção da gravidez. O relatório de farmacovigilância reitera que os dados atuais não permitem concluir que estes acontecimentos estejam ligados à vacinação, já que podem surgir em qualquer gravidez.

Até à data, 2.041 grávidas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 no Luxemburgo, sendo que as investigações sobre as repercussões da vacina nas grávidas ainda estão em decorrer.

As gestantes residentes no Luxemburgo começaram a ser vacinadas em abril de 2021, após o aval do Conselho Superior das Doenças Infeciosas do Luxemburgo. O conselho recomenda a inoculação após o primeiro trimestre de gravidez, com recurso a uma vacina mRNA, ou seja, a Pfizer ou a Moderna (esta última agora limitada a pessoas com mais de 30 anos).