O burgomestre apela à população para que disponibilize um alojamento que esteja desocupado.

Alojamento

Duas famílias vítimas do incêndio em Kayl ainda procuram casa

Susy MARTINS O burgomestre apela à população para que disponibilize um alojamento que esteja desocupado.

Um mês e meio após o incêndio num prédio em Kayl, que vitimou mortalmente uma criança, há ainda duas famílias que continuam à procura de alojamento. Ao todo, seis famílias tiveram de ser realojadas e duas continuam numa habitação provisória. Uma informação avançada pela rádio estatal 100,7.



Segundo o burgomestre da comuna de Kayl, Jean Weiler, o contexto atual do mercado do imobiliário é complexo e é dificil encontrar um alojamento a um preço acessível. No entanto, em colaboração com outras comunas, quatro famílias conseguiram encontrar uma habitação.

Incêndio em Kayl. Realojamento provisório das vítimas poderá ser prolongado Depois do fogo que consumiu o imóvel, as vítimas foram realojadas em Esch-Raemerich, uma medida provisória até ao dia 11 de janeiro.

As duas famílias que ainda continuam à procura viram o seu contrato de realojamento provisório prolongado até ao final deste mês de janeiro. Mas uma vez que estes alojamentos têm de estar vagos para urgências, o burgomestre espera que se encontre rapidamente uma solução.

O autarca apela à população para que disponibilize um alojamento que esteja desocupado, eventualmente através da gestão social de arrendamento.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.