Duas crianças feridas em acidente com autocarro escolar na capital

Duas crianças ficaram com ferimentos ligeiros após um acidente que envolveu um autocarro escolar na manhã desta segunda-feira, na Cidade do Luxemburgo.

Sinistralidade

Tiago RODRIGUES Duas crianças ficaram com ferimentos ligeiros após um acidente que envolveu um autocarro escolar, um carro e outro autocarro, na manhã desta segunda-feira, na Cidade do Luxemburgo.

De acordo com a polícia, o acidente ocorreu por volta das 8h, entre o Val de Hamm e Pulvermuhl, quando uma condutora perdeu o controlo do seu carro na saída da rotunda de Irrgärtchen em direção do centro do Luxemburgo.



Por razões ainda por esclarecer, o veículo atravessou a faixa oposta e colidiu com o autocarro escolar. Como resultado do impacto, o carro foi projetado de volta para a faixa inicial.

Posteriormente, houve uma segunda colisão com um autocarro em sentido contrário, no qual não havia passageiros.

Dois jovens do autocarro escolar foram transportados para o hospital infantil com ferimentos ligeiros, depois de terem sido tratados pelos serviços de emergência no local.

A condutora do carro também ficou ferida e foi transportada para o hospital. O veículo ficou seriamente danificado e teve de ser rebocado.

As interseções Val de Hamm - Rue des Peupliers e Val de Hamm - Rue Haute estiveram temporariamente fechadas ao trânsito.

