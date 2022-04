Duas pessoas foram agredidas, uma das quais com uma faca, em casos de violência doméstica - sem ligação entre si - em apartamentos em Differdange e Dudelange, na quinta-feira. Dois homens foram detidos.

Violência doméstica

Duas agressões em apartamentos em Differdange e Dudelange. Vítima atacada com arma branca

No final de tarde de quinta-feira, uma pessoa - a polícia não revela se é homem ou mulher - ficou com ferimentos ligeiros após ser agredida com uma faca, num apartamento na Rue de Hussigny, em Differdange.

Segundo as autoridades, a agressão ocorreu durante uma discussão devido a um desacordo entre as duas pessoas. O alegado agressor, que fugiu após o incidente, foi identificado e detido durante a noite.

As investigações revelaram também que o homem foi sinalizado aos agentes devido a uma pena de prisão pendente de vários meses.

O suspeito será levado perante o juiz de instrução na tarde desta sexta-feira.

Mulher espancada em Dudelange

Também na quinta-feira, ao início da tarde, uma jovem mulher ficou ferida após ser espancada em sua casa por um conhecido, na sequência de um desentendimento.

O suspeito apresentou-se na esquadra da polícia em Dudelange no início da noite e foi interrogado sobre o caso.

O homem foi detido e será levado perante o juiz de instrução esta sexta-feira.



