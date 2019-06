O Governo proibiu as aeronaves não tripuladas (drones) de sobrevoarem a cidade do Luxemburgo durante o fim de semana. Trata-se de uma medida de segurança que se prende com as celebrações da Festa Nacional.

Drones proibidos na capital devido à Festa Nacional

Susy TEIXEIRA MARTINS

O Ministério da Mobilidade e das Obras Publicas refere, em comunicado, que os drones não só não poderão sobrevoar todo território da capital, nos próximos dois dias, como também serão interditos no espaço aéreo reservado às aeronaves do Exército luxemburguês, no âmbito da parada militar. Desfile militar ao qual o Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa vão assistir desde a tribuna instalada na avenida John F. Kennedy, perto do pavilhão desportivo Coque.

Na verdade, devido às obras de extensão da linha do elétrico, na avenida da Liberdade, o desfile militar foi transferido, este ano, para o bairro de Kirchberg.

A proibição dos drones começa no sábado, às 14:00, e termina à meia-noite do dia seguinte.