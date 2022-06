DP quer saber mais sobre a chegada do ‘Uber luxemburguês’

O tema já foi alvo de uma questão parlamentar do DP, que pede ao ministro da Mobilidade e Obras Públicas mais informações sobre o assunto.

Diana ALVES O tema já foi alvo de uma questão parlamentar do DP, que pede ao ministro da Mobilidade e Obras Públicas mais informações sobre o assunto.

Muitas dúvidas em torno da eventual criação de uma plataforma semelhante à Uber, no Luxemburgo. O tema já foi alvo de uma questão parlamentar do DP, que pede ao ministro da Mobilidade e Obras Públicas mais informações sobre o assunto.

A ideia de avançar com uma plataforma semelhante à da empresa norte-americana foi avançada pelo ministro ecologista, François Bausch, numa entrevista recente à RTL, como forma de melhorar o serviço de táxi no Luxemburgo, fortemente criticado por praticar preços demasiado elevados.

Na questão parlamentar dirigida ao governante, o deputado liberal Max Hahn quer saber, por exemplo, se a plataforma a que se refere o ministro irá substituir as que já existem no Luxemburgo e se será integrada na aplicação Mobilitéit.

Hahn pede também informações sobre as condições para que um condutor possa integrar a plataforma, sobre o tipo de serviço será proposto, sobre o custo que a aplicação terá para o Estado e sobre a data em que estará operacional. Várias perguntas a que o ministro deverá dar resposta nas próximas semanas.

Note-se que uma das primeiras reações às declarações de François Bausch chegou da parte da OGBL. O sindicato diz-se contra a medida por considerar que serviços como a Uber não garantem boas condições de trabalho aos condutores.

Quanto ao setor, o presidente da Federação dos Táxis, Paulo Leitão, não quer para já fazer grandes comentários sobre o assunto, mas admitiu à Rádio Latina que a ideia poderá ser “interessante”. O dirigente quer agora esperar pela reunião que terá com o ministro no início de julho. Esse encontro deverá acontecer no dia 11 de julho.

Nesta entrevista à Rádio Latina, Paulo Leitão fez contudo questão de lembrar que já existem no mercado várias empresas que funcionam com aplicação móvel e preços fixos estipulados antes da viagem. Aplicações que, no seu entender, não praticam “preços exagerados”.



