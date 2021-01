A eurodeputada anunciou na terça-feira à noite a sua saída do partido, mas não esclareceu se tenciona deixar o cargo de deputada europeia.

DP quer reaver mandato de Monica Semedo no Parlamento Europeu

Susy MARTINS A eurodeputada anunciou na terça-feira à noite a sua saída do partido, mas não esclareceu se tenciona deixar o cargo de deputada europeia.

O Partido Democrático (DP) quer que Monica Semedo abdique do seu mandato no Parlamento Europeu, para que esse posto possa ser ocupado por um membro do partido. A posição foi manifestada pela presidente do DP, Corinne Cahen, aos microfones da RTL.

A eurodeputada Monica Semedo, eleita pelo DP, anunciou na terça-feira à noite a sua saída do partido. A decisão surgiu após o caso de assédio moral a três dos seus assistentes parlamentares. Um ato que levou a uma sanção por parte do Parlamento Europeu.

Na publicação, Monica Semedo não esclareceu, no entanto, se tenciona deixar o cargo de deputada europeia, avançando apenas que "vai continuar a empenhar-se a 100% em prol da população".

Monica Semedo. Eurodeputada do Luxemburgo suspensa por assédio moral Suspensão é válida por 15 dias.

Segundo a líder dos liberais, cabe agora a Monica Semedo decidir a forma como quer continuar no Parlamento Europeu. No entanto, acrescenta que Monica Semedo deveria entregar o seu mandato ao partido, uma vez que a eurodeputada foi eleita para defender os valores do partido liberal, frisando que agora “ele tem de ver se é consequente nas suas decisões, ou não”.

O DP não tem meios jurídicos para ir contra a decisão de Monica Semedo, caso esta decida manter a seu mandato de eurodeputada, uma vez que essa pode exercer a sua função enquanto deputada independente do Parlamento Europeu.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.