Doze alunos do ensino fundamental recusaram usar máscara durante as aulas

O Ministério da Educação confirmou que 12 alunos do ensino fundamental que recusaram usar máscara de proteção contra a covid-19 durante as aulas. A tutela acrescenta que não há até à data conhecimento de casos semelhantes noutros níveis de ensino. A informação aparece na resposta a uma questão parlamentar dos deputados do Partido Cristão-Social (CSV) Martine Hansen e Jean-Paul Schaaf.

Esta semana o maior partido da oposição já tinha criticado a gestão do Executivo da crise sanitária das escolas, considerando que deviam ser adotadas mais medidas restritivas nestes estabelecimentos.



O uso de máscara a partir dos seis anos de idade nas salas de aulas foi uma das novas medidas introduzidas no ensino fundamental após as férias de Carnaval. As novas variantes e o novo aumento de casos estiveram na base da decisão da tutela.

Claude Meisch desvaloriza no entanto o caso, acrescentando que 12 alunos num universo de 52 mil que frequentam o ensino fundamental público é um número muito reduzido. Na resposta Meisch denota também que a informação é um fator importante para a aceitação da máscara tanto pelos alunos como pelos pais. É preciso explicar a importância desta proteção para limitar a propagação da covid-19 nos estabelecimentos e assim conseguir manter as escolas abertas, considera o ministro.

