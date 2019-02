O objetivo da coleta solidária é chegar aos 100 mil.

Donativos para apoiar famílias de vítimas de explosão já ultrapassam 57 mil euros

O objetivo da coleta solidária é chegar aos 100 mil.

A onda de solidariedade com as famílias das vítimas da explosão de uma bomba da Segunda Guerra Mundial num paiol do Exército luxemburguês continua. A coleta de donativos conta já com mais de 57 mil euros em apenas cinco dias. É mais de metade do objetivo fixado. A meta é chegar aos cem mil euros.



A coleta foi lançada no Facebook por um colega dos dois suboficiais falecidos, um dia após a explosão, a 15 de fevereiro. A recolha de donativos está a ser gerida pelo Sindicato Profissional do Exército Luxemburguês (SPAL). Mais de 1.400 pessoas fizeram donativos através daquela rede social, incluindo o primeiro-ministro Xavier Bettel.



O sindicato profissional do Exército luxemburguês foi criado há 66 anos para defender os interesses dos suboficiais, soldados voluntários e pensionistas do Exército, bem como das suas famílias.

Dois militares morreram e outros dois ficaram feridos quando uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu no paiol militar em Waldhof. As vítimas preparavam o transporte para a Bélgica de um engenho explosivo, provavelmente de origem norte-americana, com 48 quilos, para ser neutralizado no país vizinho.