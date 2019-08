Vêm aí trovoadas e rajadas de vento que rondam os 75 km/h.

Domingo à tarde com alerta amarelo em todo o país

O Luxemburgo estará amanhã à tarde sob alerta amarelo por causa da trovoada, ventos fortes e chuva.



O Instituto Nacional de Meteorologia prevê trovoadas por vezes acompanhadas de chuva forte e ventos fortes, com rajadas que vão rondar os 75 km/h.

O alerta amarelo vigora entre as 13h00 e as 19h00 de domingo.

De acordo com as previsões do Meteolux, o tempo vai melhorar gradualmente durante a semana, com as temperaturas a atingirem os 25 graus de máxima na quinta-feira.