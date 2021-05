Dois soldados do Luxemburgo regressaram esta quarta-feira do Afeganistão. Trata-se de um sargento (suboficial) e de um soldado voluntário que estiveram três meses no Afeganistão no âmbito de uma missão da NATO.

Dois soldados luxemburgueses regressaram do Afeganistão

A missão “Resolute Support” desta organização tinha como objetivo principal garantir que o Afeganistão não se tornasse num pais de refúgio para os terroristas.



O Governo já anunciou recentemente que a missão no Afeganistão está a chegar ao fim. Após quase 20 anos, a NATO decidiu retirar-se deste país. A retirada dos militares começou a 1 de maio deste ano e deverá chegar ao fim daqui a alguns meses.

Os militares luxemburgueses participam desde 2003 nessa missão, sendo que houve, no total, 49 rotações que englobaram 333 pessoas. Do lado luxemburguês não houve vítimas mortais a registar durante esta operação militar.



