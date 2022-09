Dois roubos violentos na zona da Gare esta sexta-feira

Assalto violento Vítima continua hospitalizada e ladrões em fuga

O homem que na quinta-feira (26) foi assaltado no parque de estacionamento do banco BIL em Hollerich, no Luxemburgo, continua internado no hospital, a recuperar dos graves ferimentos de que foi alvo. Os três agressores, que ainda roubaram uma mala cheia de dinheiro, continuam a monte e são procurados pela polícia.