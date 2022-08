Os dispositivos militares estavam num terreno em construção perto do quartel do exército luxemburguês.

Dois obuses de morteiro descobertos em Diekirch

Esta quarta-feira, pouco antes do meio-dia, dois obuses de morteiro foram encontrados na Rue du Herrenberg, em Diekirch. Estavam localizados num terreno em construção perto do quartel do exército luxemburguês.

Os dispositivos tiveram de ser destruídos no âmbito de uma operação que foi levada a cabo por peritos do serviço de desminagem do exército. As ruas adjacentes tiveram de ser fechadas ao trânsito durante a intervenção.

Na tarde de terça-feira, uma operação semelhante teve de ser realizada do lado alemão em Trier-Pfalzel, onde um projétil datado da Segunda Guerra Mundial foi descoberto num jardim ao longo da ciclovia da Moselle.

