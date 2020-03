A situação continua complicada nos hospitais do Grand Est e o Luxemburgo recebe novos pacientes da cidade francesa.

Dois novos pacientes de Covid-19 provenientes de Mulhouse chegaram ao Luxemburgo

A situação continua complicada nos hospitais do Grand Est e o Luxemburgo recebe novos pacientes da cidade francesa.

De acordo com a RTL, dois novos pacientes franceses foram hospitalizados no Luxemburgo esta terça-feira. Os pacientes infetados pelo novo coronavírus foram transportados através da Air Rescue a partir de Mulhouse, de acordo com fontes francesas.



Na segunda-feira, três pacientes tinham já sido transferidos para o Luxemburgo a partir da Alsácia. Para aliviar o saturado sistema hospitalar francês, os países vizinhos mostraram a sua solidariedade com pacientes franceses a serem também recebidos na Alemanha e na Suíça.

Os números da região do Grand Est foram comunicados nesta terça-feira à noite pela ARS: 2722 pessoas estão hospitalizadas, incluindo 595 nos cuidados intensivos, ou seja, 69 a mais do que ontem.

Na quarta-feira, 30 pacientes infetados pelo Covid-19 vão ser transferidos pelo TGV de Estrasburgo e Mulhouse para outros hospitais em França para tratamento. Esta seria a primeira vez na Europa, afirmou o ministro francês da Saúde, Olivier Véran. O "TGV sanitaire" está especialmente equipado para este tipo de missão: foi criado para casos extremos após os ataques em Paris.

Na terça-feira à noite, eram 20100 pacientes a dar positivo em toda a França, dos quais 860 morreram desde o início da epidemia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.