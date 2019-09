A ministra do Interior revela que os dois novos helicópteros da polícia já dispõem do equipamento necessário para o transporte de água.

Dois novos helicópteros da polícia vão apoiar combate aos incêndios

Susy TEIXEIRA MARTINS A ministra do Interior revela que os dois novos helicópteros da polícia já dispõem do equipamento necessário para o transporte de água.

O incêndio num campo em Hamm, na cidade do Luxemburgo, no mês de julho, que necessitou de meios importantes para combater as chamas, fez reagir quase todos os partidos da oposição. A questão que se coloca é se o Luxemburgo deve, ou não, ter um helicóptero para o combate ao fogo.

Os deputados Marc Spautz, do CSV, Gusty Graas, do DP e Sven Clement, dos piratas, questionaram a ministra do Interior, Taina Bofferding, sobre essa possibilidade.

Na sua resposta às três questões parlamentares, a ministra revela que os dois novos helicópteros da polícia já dispõem do equipamento necessário para o transporte de água.

Na verdade, a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) e a polícia estão atualmente a estudar as opções possíveis caso seja necessária a intervenção de meios aéreos no combate às chamas.

O Luxemburgo está pouco habituado a fogos florestais, daí a governante frisar que é preciso elaborar um conceito para esclarecer em que situações deve ser requisitado. No entanto deixa claro que a utilização de um helicóptero é apenas um elemento de um conjunto de meios de ação, sendo que o combate aos fogos florestais continua a ser um trabalho manual, que tem de ser feito no terreno.

Taina Bofferding acrescenta ainda que a Air Rescue ainda não pediu formalmente ao Estado um subsídio para a formação dos pilotos. Mas que já se falou sobre essa eventualidade de forma informal com os dirigentes da Air Rescue. É desta forma que a ministra responde às criticas que alegam que a utilização limitada de helicópteros se deve a uma questão de meios financeiros.