Dois motociclistas gravemente feridos em acidente na N27

O acidente ocorreu em Esch/Sauer este sábado à tarde.

Dois motociclistas ficaram gravemente feridos m acidente ocorrido, este sábado, pelas 14h20, na N27, em Esch / Sauer, noticia o Luxemburger Wort.

O acidente aconteceu quando um carro começou a abrandar para entrar num estacionamento. Os dois motociclistas não conseguiram travar a tempo e colidiram com a viatura, tendo ambos ficado gravemente feridos. Um terceiro motociclista caiu, mas não ficou ferido.

As equipas de emergência acorreram ao local do acidente de helicóptero e prestaram os primeiros socorros nas vítimas antes de estas serem transportadas para o hospital. Os trabalhos de resgate obrigaram ao encerramento da via.

O acidente aconteceu no dia em que arrancou mais uma campanha de fiscalização rodoviária, dirigida em especial aos motociclistas.

O objetivo da ação de fiscalização é contribuir para reduzir o número de vítimas motociclistas nas estradas, uma vez que, segundo a polícia, o risco de mortalidade destes, nas estradas, é sete vezes superior ao dos condutores de outros veículos.

