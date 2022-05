Acidente aconteceu na rotunda Gluck junto à Rocade de Bonnevoie esta quarta-feira à noite.

Estradas

Dois mortos num acidente de viação na capital

Susy MARTINS Acidente aconteceu na rotunda Gluck junto à Rocade de Bonnevoie esta quarta-feira à noite.

Duas pessoas morreram numa colisão entre dois veículos na rotunda Gluck junto à Rocade de Bonnevoie na quarta-feira à noite.

De acordo com o boletim do Corpo de Socorro e Incêndios Grão-Ducal (CGDIS) o acidente ocorreu por volta das 20h15, sendo que as duas pessoas ficaram encarceradas no interior do veículo.

As equipas de socorro estiveram no local do acidente, mas as duas pessoas acabaram por perder a vida.

Não há mais informações sobre o acidente.

