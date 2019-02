Dois mortos na explosão do paiol de Waldhof

Dois mortos e dois feridos, um dos quais com gravidade, é o balanço da explosão ocorrida, esta manhã, no paiol de Waldhof.

Explosão num depósito de munições em Waldhof Segundo informações do Estado Maior do exército luxemburguês a explosão fez vários feridos nesta quinta-feira de manhã.

A explosão foi registada cerca das 10:30 “no interior do depósito do campo militar de Waldhof”, avança o Ministério Público, em comunicado.

Nessa altura, encontravam-se “quatro pessoas no interior do armazém" e estavam, segundo a mesma fonte, a “manipular um obus de artilharia”.

O Ministério Público não revela a identidade das vítimas desta explosão. Sabe-se, apenas, que dois militares morreram no local do acidente e que outros dois foram transportados para o hospital, um dos quais sofreu ferimentos graves, estando em “estado crítico”.

Está em curso uma investigação, tendo o Ministério Público enviado dois magistrados para o local.

O chefe do Estado-Maior do Exército, o general Alain Duschène, e o ministro da Defesa, François Bausch, convocaram a comunicação social para dar a conhecer mais informações sobre este trágico acidente. A conferência de imprensa está marcada para as 16:30 desta quinta-feira.

O último acidente mortal no paiol de Waldhof remonta a 5 de dezembro de 2012. Nesse dia, um soldado, de 22 anos, foi mortalmente atingido a tiro por um outro militar, que em 2015 foi condenado a dois anos de prisão, dos quais 12 meses com pena suspensa, por homicídio involuntário. O tribunal considerou que as regras básicas de segurança não foram respeitadas.





Manuela Pereira