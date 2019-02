A explosão ocorrida esta manhã no paiol de munições de Waldhof causou a morte a dois suboficiais. Há dois feridos, um deles em estado grave.

Dois mortos na explosão do paiol de munições de Waldhof

Manuela Pereira

(Notícia atualizada às 17:15.)

A explosão foi registada cerca das 10:30 "no interior do depósito do campo militar de Waldhof", avança o Ministério Público, em comunicado.



Nessa altura, encontravam-se "quatro pessoas no interior do armazém" e estavam, segundo a mesma fonte, a "manipular um obus de artilharia".

O Ministério Público não revela a identidade das vítimas desta explosão. Sabe-se, apenas, que dois suboficiais morreram no local do acidente e que outros dois foram transportados para o hospital, um dos quais sofreu ferimentos graves, estando em “estado crítico”.

O governo luxemburguês já enviou as condolências às famílias das vítimas. Em visita a Madrid, Xavier Bettel mostrou-se solidário com as famílias e afirmou que este incidente serve para relembrar "os perigos a que os soldados estão sujeitos diariamente nas missões em defesa do seu país".

Entretanto, o Ministério Público abriu uma investigação ao incidente, tendo enviado dois magistrados para o local.

O último acidente mortal no paiol de Waldhof remonta a 5 de dezembro de 2012. Nesse dia, um soldado, de 22 anos, foi mortalmente atingido a tiro por um outro militar, que em 2015 foi condenado a dois anos de prisão, dos quais 12 meses com pena suspensa, por homicídio involuntário. O tribunal considerou que as regras básicas de segurança não foram respeitadas.