Dois mortos em acidente na N31 no domingo

Estrada esteve encerrada ao trânsito durante algumas horas.

Um acidente na N31 na madrugada de domingo fez dois mortos. A colisão entre os dois veículos ligeiros entre Bascharage e Linger deu-se por volta das 2h40. De acordo com as informações das autoridades, o condutor que viajava na direção de Bascharage atravessou a faixa de rodagem em sentido contrário, perto do túnel de 'Biff' e colidiu com um outro veículo que circulava em sentido contrário.

O motorista de 22 anos de idade deste último veículo, uma mulher residente em França, não resistiu aos ferimentos graves no local do acidente. O passageiro do veículo que circulava em direção a Bascharage também acabou por morrer. O homem de 40 anos vivia em Dudelange.

Já o condutor testou positivo no teste de álcool e foi detido por ordem do Ministério Público. A polícia forense está a investigar as circunstâncias exactas do acidente. Duas outras pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos graves.

