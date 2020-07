Vítimas mortais eram residentes na Alemanha.

Dois mortos e três feridos em acidente de viação na A7

Susy MARTINS

Duas pessoas perderam a vida e outras três ficaram feridas na sequência de um acidente de viação na autoestrada A7.

De acordo com as autoridades policiais, o acidente que envolveu cinco viaturas ocorreu esta quarta-feira, por volta das 16:00, no túnel Gousselerbierg, em direção ao norte do país.

Luxemburgo acima da média europeia nos acidentes mortais Enquanto no conjunto dos países da União Europeia foram registados, em média, 52 acidentes mortais por cada milhão de habitantes, no Luxemburgo esse número sobe para 60.

A A7 foi completamente bloqueada durante cerca de duas horas entre Lorentzweiler e a Arena Schoenfels, voltando à normal circulação após as operações.



As duas vítimas mortais eram residentes na Alemanha. As causas exatas do acidente ainda não foram apuradas.







