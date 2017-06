Dois ministros luxemburgueses em Lisboa para assinalar os 20 anos do acordo de segurança social

Os ministros da Segurança Social, Romain Schneider, e do Trabalho, Nicolas Schmit, deslocam-se hoje a Lisboa para a sessão comemorativa dos 20 anos do acordo de segurança social entre Portugal e o Luxemburgo.



Do lado português, o encontro conta com as presenças do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues (ministro da Segurança Social na altura em que foi assinado o acordo) e do atual ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.



O acordo, que prevê o reconhecimento automático pelos dois países do estatuto de invalidez dos trabalhadores emigrantes , foi assinado a 10 de março de 1997.



Numa carta endereçada recentemente ao Governo português, a central sindical OGBL reivindicou uma revisão do acordo. Na mira da OGBL está sobretudo a integração do seguro-dependência no acordo bilateral.



O sindicato considera também que está na hora de se fazer um balanço do acordo de segurança social, assinado há 20 anos pelos dois países.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.