Informação foi divulgada pelo jornal L'essentiel que aponta duas funcionárias como alegadas responsáveis pelo caso.

Dois milhões de euros desviados da Caixa Nacional de Saúde

Informação foi divulgada pelo jornal L'essentiel que aponta duas funcionárias como alegadas responsáveis pelo caso.

Dois agentes da Caixa Nacional de Saúde (CNS) luxemburguesa foram alvo de queixa por “comportamento fraudulento” na sequência de alegado desvio de fundos, detetado pela instituição. De acordo com informações divulgadas pelo jornal L’essentiel estarão em causa “cerca de dois milhões de euros”, alegadamente desviados por “duas funcionárias da CNS ao longo dos últimos dez anos”.



O jornal conta ainda que as duas funcionárias em causa tratariam de promover os desvios com base "na falsificação de documentos". Com o intuito de disfarçar o esquema de desvio de fundos, as verbas seriam depois encaminhadas para "contas bancárias de pessoas próximas" das referidas funcionárias.

O caso foi revelado ontem em comunicado conjunto do Ministério da Segurança Social e da CNS no qual se dava conta de que os funcionários “visados foram imediatamente dispensados do seu serviço”, enquanto a CNS iniciava “medidas internas, legais e jurídicas”, tendo sido “apresentada uma queixa junto das autoridades judiciárias”.

O documento revela ainda que o presidente da CNS, Christian Oberlé, convocou uma reunião extraordinária do conselho de administração que se realizou hoje à tarde e serviu para comunicar o sucedido aos outros membros.

Romain Schneider, titular da pasta da Segurança Social, “informou os elementos da comissão parlamentar do Trabalho, Emprego e Segurança Social esta terça-feira” acerca do caso.

O comunicado terminava com uma frase sintética acerca do assunto. “Nesta fase, não é possível fornecer mais elementos para não colocar entraves ao processo”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.