Dois luxemburgueses retidos na Tailândia devido a tempestade tropical

Há dois luxemburgueses entre o grupo turistas ainda retidos na Tailândia, devido à tempestade tropical Pabuk, que está a afetar aquela região do sudeste asiático. A confirmação foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, citado esta terça-feira pelo Luxemburger Wort.

Um dos turistas continua retido na ilha de Koh Yao Yai, enquanto o segundo cidadão luxemburguês está na ilha de Ko Phangan, confirma o ministro dos Negócios Estrangeiros.



"O serviço consular do ministério e a embaixada em Banguecoque têm estado em contacto regular com os cidadãos luxemburgueses de que se conhece a presença na área afetada para obter informações sobre a sua situação no terreno e para lhes comunicar as informações oficiais e instruções das autoridades locais", refere Jean Asselborn, citado pelo Wort.



Recorde-se que Pabuk, a primeira tempestade tropical a atingir a Tailândia fora da época das monções, em 30 anos, fustigou sobretudo o sul do país com ventos fortes, ondas de três a cinco metros de altura e chuva torrencial que causou inundações generalizadas. Quase 30 mil pessoas abrigaram-se em centros de evacuação após as inundações e interrupções de energia causadas pela tempestade em Pabuk.



Em caso de problemas nas áreas afetadas ou de ameaçadas originadas por fenómenos naturais no estrangeiro, as missões diplomáticas e consulares luxemburguesas e o gabinete consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros são os responsáveis pela assistência aos cidadãos luxemburgueses que estão em dificuldade ou em perigo.



O ministério tem a funcionar também, desde maio de 2018, uma plataforma digital (Lëtzbuerger am Ausland) que permite aos cidadãos luxemburgueses o registo online, de forma voluntária, das suas viagens, para facilitar a localização em casos de emergência. O ministério tutelado por Jean Asselborn recomenda ainda os nacionais luxemburgueses residentes no estrangeiro a inscreverem-se na embaixada do Grão-Ducado do Luxemburgo, acreditada no país em que se encontram.