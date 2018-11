Animais cruzavam a via quando foram abalroados, provocando um enorme engarrafamento.

Dois javalis atropelados provocam acidente e engarrafamento na A13

Marco António OLIVEIRA RIBEIRO

A circulação na A13 está a processar-se em ritmo lento, devido a um acidente motivado por animais selvagens. Dois javalis atravessaram a via, originando o acidente que resultou na morte dos dois animais após colisão com uma viatura que passavam no momento.

O acidente teve lugar no sentido Luxemburgo/Alemanha, logo após a primeira saída para Remich. Os técnicos da Administracion des Ponts et Chaussées estão já no local a proceder à remoção dos animais da via.

(informação em actualização)



