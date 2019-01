A investigação científica vai de vento em popa no grao-ducado. Há dois investigadores da Universidade do Luxemburgo (UNI.LU) na lista dos mais citados em 2018.

Dois investigadores da Uni. do Luxemburgo entre os mais citados de 2018

Diana Alves

Trata-se de Stéphane Bordas e Alexandre Tkatchenko. Os dois professores estão incluidos na lista dos investigadores mais influentes do ano passado, uma classificação elaborada pela Clarivate Analytics e divulgada esta semana pela universidade luxemburguesa.

A lista destaca os investigadores internacionais com maior influência no campo científico. Uma influência medida pelo número de citações em publicações. A classificação de 2018 tem como base as citações feitas, em várias áreas, por outros investigadores, no período 2006-2016 e inclui cerca de seis mil investigadores.

Os dois professores da Universidade do Luxemburgo trabalham na Faculdade de Ciências, Tecnologia e Comunicação.