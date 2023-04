O proprietário do veículo, que tinha acabado de estacionar em frente à sua casa, ficou ferido na cabeça.

Dalheim

Dois homens tentam roubar chaves de condutor à força

Tiago RODRIGUES

Dois homens tentaram roubar as chaves do automóvel a um condutor que tinha acabado de estacionar o carro em frente à sua casa, na comuna de Dalheim, por volta das 15 horas de sexta-feira.

Segundo a polícia, o condutor resistiu com firmeza. Só depois de um vizinho ter sido alertado pelos gritos e ter ido verificar, é que os autores do crime abandonaram o plano e fugiram.

O proprietário do veículo ficou ferido na cabeça.



Carros assaltados na capital

A polícia registou também na sexta-feira um furto num veículo estacionado num parque de estacionamento público na rue Saint-Quirin, na Cidade do Luxemburgo.

Há mais crime no Luxemburgo. Homicídios e assaltos violentos batem recordes As estatísticas criminais relativas ao ano de 2022 foram apresentadas esta quarta-feira.

Um criminoso, que não foi identificado, partiu o vidro traseiro do carro com uma pedra e roubou, entre outras coisas, um computador portátil do interior.

No mesmo dia, duas pessoas roubaram uma mala a tiracolo de um veículo ligeiro de passageiros, na rue Michel Rodange, na Cidade do Luxemburgo.

O proprietário encontrava-se no veículo nesse momento. Tinha-se deitado para dormir e não se apercebeu do furto.

Algumas testemunhas aperceberam-se do roubo e informaram a polícia. Os agentes conseguiram deter os dois ladrões não muito longe do local do crime.



