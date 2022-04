Dois homens foram detidos, na madrugada deste domingo, após uma perseguição policial que envolveu várias patrulhas, cães e um helicóptero, em Bascharage.

Crime

Dois homens detidos após perseguição policial com helicóptero em Bascharage

Tiago RODRIGUES

Por volta da meia-noite, um residente de Bascharage alertou a polícia sobre um veículo suspeito com vários ocupantes e luzes apagadas que estava a circular através da área residencial.



Após verificar a matrícula, as autoridades perceberam que o carro era roubado. Várias unidades foram para o local e foi iniciada uma perseguição ao veículo suspeito.

Segundo a polícia, o carro foi encontrado após um curto período de tempo, mas, ao tentar pará-lo, um veículo de patrulha foi abalroado pelos suspeitos e estes fugiram a pé.

Foram então mobilizadas mais patrulhas, um esquadrão canino e um helocóptero da polícia.

No cruzamento entre a Rue Théophile Aubart e a Rue Jules Hemmer, um dos fugitivos foi encontrado e imobilizado. Pouco tempo depois, com a ajuda do helicóptero da polícia, outro suspeito foi capturado.

Foi apresentada uma acusação de rebelião com armas.

