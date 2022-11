O caso remonta a 3 de fevereiro, data em que tio e sobrinho foram apanhados com quase 330 quilos desta mercadoria.

Dois franceses condenados por contrabando de tabaco comprado no Luxemburgo

Daniel Le G., de 53 anos, e Rashid O., de 40, foram apanhados com 329,5 quilos de tabaco comprado no Luxemburgo durante um controlo de rotina dos funcionários aduaneiros franceses, em Vicq, na A2, no sentido Bruxelas-Paris.

Na altura, as autoridades francesas passaram o carro a pente fino e, além do tabaco luxemburguês, encontraram o recibo da compra, no valor de 37 mil euros, prova suficiente para levar tio e sobrinho a tribunal. Foram encontrados ainda 1.600 euros em dinheiro.

Os homens foram a julgamento no tribunal de Calais e, segundo o diário regional Nord Littoral, foram ambos acusados por posse de tabaco importado do Grão-Ducado, no valor de 153.496 euros (valor no mercado francês) e pela transferência não declarada de um montante superior a 10.000 euros (38.600 euros) entre os dois países.

Rashid O. confessou ter sido o autor do plano, no qual contava com a colaboração da família, cuja finalidade seria vender a mercadoria a "um cliente em Calais". Segundo o Nord Littoral, o homem terá mudado a sua história nos vários depoimentos, mas não conseguiu convencer o tribunal.

Multas de 210.796 euros e quatro meses de prisão

O inspetor da alfândega pediu a condenação a uma multa de 210.796 euros para ambos. Rashdi O., que não tinha cadastro, foi sentenciado a dez meses de pena suspensa, uma multa aduaneira de 1.500 euros e uma outra de 38.600 euros por transferência não autorizada de dinheiro.

Já Daniel Le G., que já era conhecido dos tribunais, foi condenado a quatro meses de prisão efetiva, com possibilidade de prorrogação, e a 1.500 euros de multa por posse e importação de tabaco contrabandeado. Foi, no entanto, absolvido da infração de transferência ilegal de dinheiro.

Este tipo de apreensão não é invulgar nos países vizinhos do Luxemburgo, já que em França, por exemplo, o tabaco é quatro vezes mais caro, o que leva muita gente a enveredar pelo contrabando no sentido de obter uma margem de lucro.

Segundo disse uma fonte especializada ao Virgule, em média são feitas "duas apreensões por mês de tabaco contrabandeado a partir do Luxemburgo ou da Bélgica".

(Artigo publicado originalmente no Virgule. Traduzido e editado para o Contacto por Maria Monteiro.)

