Nesta madrugada de sábado dois veículos colidiram e outro despistou-se. As vítimas foram transportadas para o hospital.

Dois feridos em acidentes de viação em Dudelange e Diekirch

Nesta madrugada de sábado dois veículos colidiram e outro despistou-se. As vítimas foram transportadas para o hospital.

A polícia e bombeiros foram chamados pelas 1h20 da manhã de sábado à Rua de Zoufften, em Dudelange, por causa de uma acidente de viação. Um choque entre dois veículos provocou ferimentos num dos passageiros, que teve de ser transportado para o hospital.



O relatório da Polícia do Grão-Ducado informa ainda sobre outro acidente com uma viatura, na Avenue de la Gare, em Diekirch. Às 2h45 da madrugada, o condutor despistou-se tendo embatido com o veículo. As causas do acidente ainda não conhecidas mas o condutor ficou ferido e teve de ser transportado para o hospital pelas equipas de Ettelbruck.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.