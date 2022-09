Dois feridos após ataque com faca na rue de Strasbourg

Alterações climáticas Como a seca está a mudar o Luxemburgo

Este verão foi o mais seco dos últimos 100 anos no Grão-Ducado. Riachos secaram e árvores morreram. As reservas de água potável podem estar em risco em algumas comunas. Até a produção do vinho poderá mudar. Fenómenos que estão a mudar o Luxemburgo tal como o conhecemos.