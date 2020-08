Incidentes violentos ocorreram em pouco espaço de tempo, na mesma área da Cidade do Luxemburgo.

Dois episódios de violência na zona da Gare esta quarta-feira

A polícia comunicou dois episódios violentos na quarta-feira à noite perto da Gare na Cidade do Luxemburgo. Um dos incidentes ocorreu por volta das 23 horas de quarta-feira na rue du Commerce. De acordo com a polícia, um homem agrediu uma jovem mulher e a sua amiga. O homem terá agarrado primeiro a mulher pelo pescoço, dando-lhe pelo menos um golpe no rosto.

Um amigo da vítima terá vindo em auxílio, batendo na cabeça do agressor com uma garrafa de vidro, dando-lhe ainda um pontapé. Com um corte na cabeça, o agressor fugiu para a esquadra da polícia. A vítima da agressão e a sua amiga relataram o incidente à polícia.

Segundo as autoridades verificou-se que todos os intervenientes tinham consumido bebidas alcóolicas. Enquanto estava no hospital, para ter a sua ferida tratada, o primeiro agressor rebelou-se e recusou-se a receber tratamento. Foi finalmente colocado numa cela para passar a noite, depois de ter sido finalmente tratado. Os dois homens envolvidos no incidente serão processados pela troca de violência.

Segundo a polícia, por volta da meia-noite, um segundo episódio teve lugar na mesma área, mas desta vez envolvendo um assalto. Um homem foi vítima de um ataque levado a cabo por vários indivíduos. O homem recebeu vários golpes e foi atingido com uma barra de ferro. Roubaram-lhe ainda o telemóvel. Os assaltantes fugiram, não tendo ainda sido encontrados pela polícia. Está em curso uma investigação.

