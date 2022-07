Em apenas algumas horas, o texto obteve as 4.500 assinaturas necessárias.

Dois dias de teletrabalho para todos, até transfronteiriços. Petição chega ao Parlamento

Redação A petição que exige dois dias para se trabalhar de casa para todos, incluindo os transfronteiriços, angariou as assinaturas necessárias para ir ao Parlamento em apenas algumas horas.

A petição que pede dois dias de teletrabalho por semana para todos os residentes e trabalhadores transfronteiriços no Luxemburgo conseguiu as 4.500 assinaturas necessárias para ir ao Parlamento em apenas algumas horas.

Lançada na quarta-feira de manhã, às 17h30 a petição nº 2384 proposta por Sabrina Litim já tinha atingido o limite necessário para ser debatida na Câmara dos deputados. No final da tarde, tinha chegado a cerca de seis mil.

A adesão ao texto revela uma vontade clara da população ativa em "encontrar o justo equilíbrio entre dois mundos", ou seja, o mundo do trabalho "pós-covid" em que se "percebeu lado bom e o mau desta forma de trabalhar" e as vantagens de evitar grandes deslocações, ajudando o ambiente, reduzindo os engarrafamentos e melhorando o bem-estar dos trabalhadores.

No "velho mundo", como diz Litim, os trabalhadores transfronteiriços "não chegavam sequer a um dia por semana de teletrabalho" por causa das limitações fiscais e da Segurança Social. O fim do teletrabalho trouxe consequências negativas a estes trabalhadores, não só no plano fiscal como também afetou não só o “equilíbrio entre a sua vida profissional e familiar”, e o “poder de compra das famílias devido ao aumento dos custos dos combustíveis”. Situações que criam “distorções dentro da empresa entre os trabalhadores residentes no Luxemburgo que não estão sujeitos a estas restrições”, diz a peticionária. O caminho é a generalização do "teletrabalho para todos " que melhorará a mobilidade dos passageiros e, sobretudo, a qualidade do ar.

Nunca até agora uma petição pública tinha recolhido tantas assinaturas em tão pouco tempo, como afirmou Nancy Kemp-Arendt, Presidente da Comissão das Petições à edição francesa do Luxemburger Wort."Tenho na memória duas petições com um sucesso semelhante: uma, lançada em Abril de 2020, relativa ao acolhimento de crianças em escolas, colégios, creches e outras casas de passagem, que recolheram mais de 6.000 assinaturas; a outra dizia respeito ao referendo sobre a reforma da Constituição. Este tinha recolhido mais de 18.000 assinaturas. Devido ao número de signatários, o site tinha ido abaixo. Mas nenhum deles tinha obtido as 4.500 assinaturas num único dia! Temos ainda de esperar pelos 42 dias previstos pelo regulamento e pelos nossos serviços para verificar a validade das assinaturas”, declarou esta presidente.



