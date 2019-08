Só restam agora três ciclistas a representar o Luxemburgo nesta prova de categoria sub-23.

Dois ciclistas luxemburgueses abandonam Volta do Futuro

Os ciclistas luxemburgueses Cédric Pries e Colin Heiderscheid abandonaram ontem a Volta a França do Futuro em bicicleta, do escalão sub-23, durante a sexta etapa que ligou Saint-Julien-Chapteuil a Privas (Ardèche).

A etapa de ontem, ganha ao sprint pelo suíço Stefan Bissegger, ficou marcada pela mudança na liderança. O novo camisola amarela é agora o italiano Giovanni Aleotti, seguido de perto pelo norueguês Tobias Foss, a 05 segundos. O último lugar do pódio é completado pelo suíço Damian Lüscher.

Entre os luxemburgueses, o melhor classificado continua a ser Michel Ries, que ontem recuperou sete lugares, ocupando agora o 24° lugar da geral, a 4'54. Arthur Kluckers subiu dois lugares na tabela, aparecendo agora no 57°, a 25'06. Já Maxime Weyrich é o penúltimo classificado do pelotão, com 1 hora, 7 minutos e 18 segundos de atraso para o camisola amarela.

O melhor português é Guilherme Mota, no 48° a 20'24.

Esta quarta-feira cumpre-se um dia de descanso. A prova termina no domingo.

HB