Estes acidentes contra árvores provocaram um ferido. O primeiro embate aconteceu na CR138, entre Bech e Berbourg e o segundo na RN14, entre Diekirch e Stegen.

Dois carros embateram contra árvores nas estradas do Luxemburgo na noite de sexta-feira

Estes acidentes contra árvores provocaram um ferido. O primeiro embate aconteceu na CR138, entre Bech e Berbourg e o segundo na RN14, entre Diekirch e Stegen.

Na noite de sexta-feira, registaram-se vários acidentes nas estradas luxemburguesas. Houve dois embates envolvendo veículos que colidiram com árvores. Os embates de veículos contra árvores são infelizmente frequentes no Luxemburgo. O que leva a falar-se na necessidade de abater as árvores próximas das estradas.

Ontem à noite registaram-se dois novos casos de acidentes. O primeiro abate aconteceu na CR138, entre Bech e Berbourg, por volta das 20.20 p.m. O segundo deu-se na RN14, entre Diekirch e Stegen, por volta das 21h45. Estes acidentes contra as árvores provocaram um ferido. Um pouco antes, às 19h45, um carro teve um acidente em Mondorf-les-Bains, avenida Frantz Clement. Uma pessoa ficou ferida neste embate. Durante a madrugada, por volta da 1:20, uma colisão entre dois carros em Niederfeulen, rota de Bastogne, causou dois feridos.