Crime

Dois assaltantes detidos no aeroporto do Findel por assalto violento em França

Simon MARTIN Os dois suspeitos terão participado num assalto violento a uma casa perto de Nancy, em agosto passado.

Dois irmãos suspeitos de ter assaltado uma casa em Nancy, em agosto passado, foram detidos quando desembarcavam num avião no aeroporto do Findel, no Luxemburgo. A detenção aconteceu na semana passada.



Entrevistado pelo L'Est Républicain, o advogado de um dos suspeitos explicou que os homens tinham "vindo para se entregar" após mais de dois meses em fuga.

Os homens foram acusados de tentativa de homicídio e assalto à mão armada e colocados em prisão preventiva. Um terceiro assaltante ainda não foi encontrado.

Logo após o assalto, o Ministério Público de Nancy tinha aberto uma investigação por "tentativa de roubo com arma e de homicídio" e foram emitidos mandados de captura europeus.



O caso aconteceu em agosto passado, em Neuves-Maisons (França), não muito longe de Nancy. Três indivíduos encapuçados e armados forçaram a entrada na casa de um casal. De acordo com o jornal L'Est Républicain, os criminosos estariam à procura de ouro na garagem da casa, onde dezenas de quilos estariam enterrados algures na habitação.

No local, os homens usaram ameaças e violência contra o ocupante do local, tendo recorrido a uma arma de fogo. Segundo as informações iniciais, o ocupante da casa foi atingido na clavícula com a arma, quando se tentou defender. Os suspeitos fugiram do local de mãos vazias.

Segundo as informações, os dois irmãos agora presos vivem nos subúrbios de Nancy. A investigação terá ainda de determinar qual dos três assaltantes alvejou a vítima.

(Artigo publicado originalmente no Virgule - Luxemburger Wort).

