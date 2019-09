Dois automobilistas perderam a vida nas estradas do Luxemburgo na noite de sexta para a madrugada de sábado. São já 15 as vítimas de acidentes mortais este ano no Grão-Ducado.

Dois acidentes mortais na noite de sábado

Passavam pouco tempo das 20 horas quando um automobilista despistou-se numa curva na CR329, quando se dirigia para Schleif. O carro embateu numa árvore. Apesar da pronta ação dos socorristas, o residente belga de 41 anos morreu no local do acidente.

O outro acidente mortal deu-se às 2.45 horas da manhã na comuna de Tandel, entre as localidades de Fouhren e Bettel. O automobilista também embateu numa árvore, o jovem de 21 anos, que estava ao volante, faleceu também no local do acidente.