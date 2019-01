Quem cai na cama de um hospital no Luxemburgo, acaba por ficar lá cerca de nove dias, em média.

Doentes passam quase nove dias no hospital, em média

Susy TEIXEIRA MARTINS

Na União Europeia, o período médio de hospitalização dos pacientes, situava-se entre cinco e dez dias em 2016, segundo dados do serviço europeu de estatística (Eurostat).

Segundo este organismo, a República Checa é o país onde os pacientes ficam mais tempo no hospital (9,6 dias), seguida da Croácia (9,3 dias), da Franca (9,1 dias) e da Alemanha (9 dias).

O Luxemburgo surge no quinto lugar, com 8,9 dias de hospitalização.

Em contrapartida, é na Dinamarca (5,5 dias), na Bulgária (5,3 dias) e na Holanda (4,5 dias) que os doentes ficam menos tempo no hospital.

Recorde-se que a Câmara dos Deputado aprovou, em 2018, o chamado “plano hospitalar”, que entrou em vigor a 1 de março do mesmo ano, para tentar diminuir o número de dias passados no hospital.

A lei aposta mais na cirurgia ambulatória, que garante a entrada e a saída do paciente, no mesmo dia. A relatora do projeto de lei, a socialista Cécile Hemmen, sublinhou, na altura, que se tratava de uma modernização do panorama hospitalar, em prol do paciente.