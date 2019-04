Doenças raras. Ministro quer acesso facilitado a medicamentos e a terapias inovadoras

Uma portuguesa apresentou uma petição no Parlamento luxemburguês para reclamar que os tratamentos da doença de Lyme tenham mais comparticipação do Estado, uma iniciativa que já recolheu 567 assinaturas desde que foi admitida no site da Câmara dos Deputados, na quinta-feira. A autora da petição, a portuguesa Tânia Silva, encontra-se na fase crónica da doença transmitida pela carraça e diz que não consegue suportar os cerca de mil euros mensais dos tratamentos.