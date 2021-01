Em situação frágil, são às centenas os trabalhadores que apesar das denúncias continuam sem qualquer resposta da Inspeção do Trabalho. Apesar de evidente, o bullying avança sem travão.

Do Parlamento Europeu à caixa de supermercado, assédio laboral deixa marcas no Grão-Ducado

Teresa CAMARÃO Em situação frágil, são às centenas os trabalhadores que apesar das denúncias continuam sem qualquer resposta da Inspeção do Trabalho. Apesar de evidente, o bullying avança sem travão.

Sem um quadro legal suficientemente robusto, o assédio laboral vai continuar a ter carta branca no mercado de trabalho luxemburguês. Quem o diz é a diretora da associação Mobbing asbl, Magdalena Mida. "Este tipo de situação encontra-se de facto em todo o lado, este tema está mais do que presente na sociedade luxemburguesa", admite a dirigente da associação que acredita que a única forma de "quebrar este círculo vicioso" é implementar um quadro legal baseado na "prevenção, protecção, regulamentação e sanções".

De volta à agenda mediática, depois da suspensão da eurodeputada Monica Semedo, o assédio laboral não diminuiu com a imposição do teletrabalho que tem acompanhado os períodos de confinamento, mais ou menos apertados. "Em 2020, fomos contactados mais ou menos 600 vezes, abrimos 155 ficheiros e enviámos onze cartas aos empregadores", revela Magdalena Mida à edição francesa do Wort. Números superiores aos divulgados pelo Ministério do Trabalho.

Os dados mais recentes mostram que, entre janeiro e setembro deste ano, 306 pessoas pediram ajuda à Inspeção do Trabalho e Minas (ITM). Destes pedidos de informação, apenas oito seguiram como queixa contra os empregadores. Confrontada com a disparidade, Magdalena Mida aponta sem hesitações para o "medo das vítimas".

Precários e imigrantes

As dificuldades linguísticas de quem chega para trabalhar num país onde 49% da população são estrangeiros, o desconhecimento da legislação laboral e o aproveitamento dos patrões ajuda a emoldurar o quadro que muitas vezes redunda em processos de despedimento com prejuízo para o trabalhador, problemas psiquiátricos e traumas.

Numa resposta parlamentar publicada em novembro passado, o ministro do Trabalho Dan Kersch disse que estava em vias de preencher este vazio legal ao preparar "um projecto de lei contra o mobbing no local de trabalho". Não há nenhum detalhe sobre o conteúdo do texto e muito menos sobre a sua apresentação.

Intrinseco

Os setores mais afetados são a o comércio, a restauração e a saúde, embora os casos de bullying no trabalho sejam transversais ao mercado de trabalho luxemmburguês. Há crimes de assédio na alta finança, nas limpezas e mesmo dentro das redações do país.

Com estrondo, a atuação luxemburguesa foi sancionada até no Parlamento Europeu. Após uma investigação que durou vários meses e que resultou num dossier de mais de cem páginas, Monica Semedo foi oficialmente suspensa das suas funções por 15 dias, mantendo intacto o direito de voto, acusada de "assédio psicológico" aos três assessores que abandonaram o gabinete da eurodeputada, em rutura, no arranque do ano passado.

É uma sanção rara para um deputado europeu. De acordo com um funcionário citado pelo Politico, o caso era de grande visibilidade porque envolvia um deputado europeu que foi considerado culpado de "insultos, tratamento agressivo, intimidação e ataques em público". Diz-se que o caso é uma ilustração de um fenómeno generalizado no mundo do trabalho.

De resto, nem o palácio grã-ducal parece imune. Publicado em fevereiro, o relatório Waringo identificou situações de maus tratos aos trabalhadores da corte. Sua Alteza Real, a Grã-Duquesa, está no centro das acusações.

