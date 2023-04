O primeiro dia da viagem dos portugueses que vão do Luxemburgo até Portugal de motorizada teve uma mudança de planos. A ideia era chegar a Orleães, mas o grupo acabou por ficar a dormir em Paris.

Luxemburgo 1 3 min.

Diário de bordo

Do Luxemburgo a Portugal de motorizada. Dia 1 - Chegada a Paris

Tiago RODRIGUES O primeiro dia da viagem dos portugueses que vão do Luxemburgo até Portugal de motorizada teve uma mudança de planos. A ideia era chegar a Orleães, mas o grupo acabou por ficar a dormir em Paris.

O plano era sair de Pétange, no Luxemburgo, às 8 horas de sábado, e chegar a Orleães, em França, após 400 quilómetros de viagem, por volta das 19 horas. Mas o primeiro dia da viagem de Diogo Castro, José Mota e o filho António acabou por ser diferente do previsto. A partida atrasou e só arrancaram às 9h30. A cada 60km, ou seja, a cada hora de viagem, iriam fazer uma pausa. Pelo caminho, encontrar-se-iam com um amigo que partira de Paris.

Num vídeo publicado este domingo no seu canal de YouTube, Diogo Castro, 34 anos, mostra algumas imagens do primeiro dia da viagem. Com uma câmara de ação instalada no seu capacete, foi filmando o percurso e comentando as peripécias da aventura. "Passados dois quilómetros, já nos encontramos em França! Já não falta tudo!", diz no início do vídeo, quando atravessavam a fronteira.

A partida ficou marcada pelo tempo frio e chuvoso, mas, mais à frente, a sorte dos portuguesas parecia mudar. "Agora sim, o tempo melhorou um bocado. Não filmei nada até agora porque estava muito vento e muita chuva e estava com medo de estragar a GoPro", explicou Diogo, quando o grupo já tinha feito cerca de 200 quilómetros na estrada. "Estamos a ir em direção aos colegas que vieram de Paris. Um deles dediciu na última semana ir connosco até Portugal, ainda é pior do que nós. Vamos ter com eles, que estão à nossa espera e parece que têm algo para nós comermos".

Encontraram-se na pequena localidade francesa de Barbonne-Fayel, a cerca de 125 km de Paris, após mais de 210 quilómetros de viagem. Ali juntou-se o amigo Jorge, com uma Famel XF-17 Super cor de laranja. Pararam para comer num pequeno churrasco, com música tradicional portuguesa. "O pessoal de Paris cuida bem de nós", brincava Diogo.

Sem gasolina a meio do caminho

Depois da pausa, lá arrancaram com os novos aventureiros. Mas com um destino diferente daquele que estava previsto. "Pessoal, houve aqui uma mudança de planos, como já se previa. Estamos a ir em direção a Paris e vamos lá ficar esta noite. Já não vamos ficar em Orleães. Vamos ficar na casa do pessoal que nos veio buscar aqui", comentou o autor do canal.

Do Luxemburgo a Portugal de motorizada. Viagem de portugueses já começou Nada mais, nada menos do que 2.000 quilómetros. A 50 km/h. Durante seis dias. O local de partida: Luxemburgo. O destino: Portugal. Esta é a odisseia de um grupo de amigos que partilham a paixão pelas motorizadas.

Pelo caminho, o mau tempo voltou a ameaçar estragar os planos do grupo. "Olhem o que nos espera lá em baixo: mais chuva! Esta zona aqui é muito linda. Só campos verdes... Mas aquela chuvada ali em baixo está à nossa espera". Já de noite, nova paragem, novo imprevisto. "A Z3 ficou sem gasolina. Falta-nos 29 quilómetros para chegar a Paris. Por mais um bocadinho chegava, caraças...", desabafou Diogo, sem perder o ânimo: "É mesmo para a aventura".

Entretanto, chegaram a Paris. "Estamos em casa do nosso amigo, vá. É a primeira vez que o vejo, mas já pertence à amizade. Não deu para filmar muito, porque estava muita chuva. Vou deixar aqui um cheirinho do próximo vídeo. Olhem para este museu [mostra uma garagem cheia de motorizadas]. Amanhã mostro o resto!", prometeu o motoqueiro.

O percurso do primeiro dia de viagem: cerca de 340 quilómetros do Luxemburgo até Paris.

Este domingo, o amigo Manuel Valentim, que devido a motivos pessoais não conseguiu arrancar do Luxemburgo com os restantes, juntou-se ao grupo. Iam finalmente parar para comer em Orleães e depois seguir caminho para o sul de França, em direção a Espanha. A chegada a Portugal, se tudo correr bem, será apenas na quinta-feira. Os próximos capítulos dos apaixonados das motorizadas prometem muitas mais aventuras.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.