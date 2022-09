É difícil perceber todo o atraso que existe para chegar de uma cidade à outra.

Opinião Luxemburgo 3 min.

A fava

Do Luxemburgo a Bruxelas atravessa-se a vergonha europeia

Ricardo J. RODRIGUES É difícil perceber todo o atraso que existe para chegar de uma cidade à outra.

São duas horas de carro entre as capitais luxemburguesa e belga – se calhar um pouco menos quando se pisa o acelerador. De comboio não vale a pena pensar em menos de três horas e meia de trajeto. Os horários apontam três horas e vinte até à estação de Midi, sim, mas já fiz esse percurso demasiadas vezes para saber que dificilmente se cumpre o trajeto sem atraso.

(...) com o advento dos comboios de alta velocidade acho estranho que se trace uma meta de duas horas e se aplauda uma realidade que, agora, passou a ser de três.

Esta semana, houve pompa e circunstância para inaugurar um novo troço de linha ferroviária que liga as duas cidades. São 66 quilómetros de linha férrea renovada, que permitem aos vagões acelerar até aos 160 quilómetros por hora e que retiram vinte minutos à viagem. Os ministros dos transportes dos dois países prometeram até que, num futuro sem datas marcadas, Bruxelas fique a umas singelas duas horas de viagem por comboio.

Em linha reta, são 171 quilómetros de distância. Por estrada, são quase 200. E não sei se sou só eu a achar isto, mas com o advento dos comboios de alta velocidade acho estranho que se trace uma meta de duas horas e se aplauda uma realidade que, agora, passou a ser de três. É difícil perceber todo o atraso que existe para chegar de uma cidade à outra.

Vamos por as coisas em perspetiva. Em linha reta, Paris fica a 289 quilómetros da capital do Grão-Ducado. Essa viagem demora duas horas e dez por TGV – se o destino for a Gare de L’Est. E nada contra as ligações à capital francesa serem rápidas e eficientes (bom, exceto nas muitíssimas vezes em que há obras na linha e o passageiro tem de ir de autocarro até Metz). Mas Bruxelas e Luxemburgo são capitais da União Europeia. Numa altura em que se fala de poupança de energia, ligá-las eficientemente através do transporte público devia ser uma prioridade.

Acho francamente triste que a Comissão Europeia tenha decretado 2021 o Ano Europeu do Transporte Ferroviário, mas não tenha as suas quatro capitais ligadas por comboios rápidos e eficientes. Ainda que haja ligações diretas do Luxemburgo a Bruxelas e Estrasburgo, é preciso mudar de comboio para se chegar a Frankfurt, a capital financeira da União. E a lentidão dos trajetos torna muito mais apetecível cumprir qualquer uma destas viagens de avião ou carro.

A Comissão apressa-se por estes dias a fazer planos de poupança energética para o continente. São bem necessários esses projetos – todos estamos preocupados com o que a Guerra na Ucrânia e o embargo russo podem fazer ao nosso orçamento energético. Mas depois temos milhares de funcionários a terem de pegar nos carros para andarem entre capitais europeias porque não têm alternativas viáveis e credíveis de transporte público. É irónico, não é?

Gosto francamente de viajar de comboio e, para mim, uma viagem a Bruxelas acontece normalmente por lazer. Se forem três horas e meia, que sejam, dificilmente chegarei atrasado onde não me esperam. Mas também me custa ver o ministro belga e o ministro luxemburguês dos transportes virem regozijar-se pelos 20 minutos que retiraram a uma viagem de três e meia, por um percurso de 171 quilómetros em linha reta, entre dois dos mais importantes centros de decisão da Europa.

(Grande Repórter)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.