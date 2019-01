Djuna Bernard é a mais jovem deputada no Parlamento. Criada pela mãe, numa família monoparental, a deputada dos ecologistas, de 26 anos, é sensível às questões sociais (coordenou o voluntariado na Cruz Vermelha) e às desigualdades na educação.

Luxemburgo 5 min.

Djuna Bernard: "A minha família escapava ao cliché da família rica luxemburguesa"

Paulo Pereira Djuna Bernard é a mais jovem deputada no Parlamento. Criada pela mãe, numa família monoparental, a deputada dos ecologistas, de 26 anos, é sensível às questões sociais (coordenou o voluntariado na Cruz Vermelha) e às desigualdades na educação.

O que ficou depois da primeira intervenção no Parlamento?

Estava muito nervosa [risos]... Toda a gente me disse que seria inesquecível. Iria ter um impacto na minha carreira e já se sabe que uma primeira intervenção boa leva as pessoas a olhar-nos de outro modo. Todos foram muito simpáticos comigo, mas a segunda parte é mostrar que sou um agente político, tenho opiniões políticas e estou interessada em apresentá-las. Foi uma pequena intervenção de cinco minutos sobre o Revis, sobretudo acerca do montante, lembrando que há casos em que pode ter falhas e não funcionar. Mesmo fazendo parte da maioria, convém referir que, enquanto deputados, estamos no Parlamento para controlar o Governo e ver se as leis que votamos se aplicam na prática. Mas o aumento do Revis já era objeto de consenso.

É filha de uma família monoparental. Que exemplos guardou dessa situação?

Sou filha única e a minha mãe escolheu trabalhar em ’part time’ para me dedicar mais tempo. Como assistente social foi confrontada com situações mais difíceis do que a nossa. A nossa escapava ao cliché da família rica luxemburguesa. Não tínhamos muitos meios, era preciso estar atento ao orçamento e aproveitar apoios. Nas famílias monoparentais, as mulheres estão muitas vezes em situações difíceis e penso que só o REVIS exerceu influência para uma evolução. Antes os meios eram menores e havia uma visão estereotipada da família: o homem que trabalha e a mulher que fica em casa.

Até que ponto as suas escolhas têm sido influenciadas pela passagem por organizações de juventude ou pela Cruz Vermelha?

É interessante, porque sempre quis ser professora de História. Desde criança adorava romances históricos. Ao mesmo tempo, envolvi-me no voluntariado e, a certa altura, fiz uma viagem à volta do mundo durante cinco meses e refleti. Não me via numa carreira de 40 anos num liceu. A experiência do voluntariado levou-me a mudar para o setor social, mesmo sem deixar de estudar História, conseguindo um bacharelato. Quando voltei fiz um estágio na Cruz Vermelha e estudei gestão sem fins lucrativos em Heidelberg. Depois trabalhei um ano na Cruz Vermelha e foi muito importante, aos 23 anos, ter essa mudança. Além disso, haveria o regresso à política, onde estava ativa desde os 16 anos pelos Verdes e tinha interrompido por causa do voluntariado. Dei prioridade ao percurso profissional, mas, em março passado, François Bausch foi muito convincente e convidou-me a ser candidata às eleições por causa da minha experiência social e com jovens. Nunca pensei que seria eleita deputada, ainda me parece um milagre.

Está em várias comissões, sendo uma delas a da educação, setor que continua a ser um problema no país. Tem ideias para mudar um modelo que facilita a desigualdade e onde, por exemplo, os alunos portugueses são muitas vezes vítimas? Aulas suplementares, por exemplo?

Na minha turma éramos 15, oito eram portugueses e só um entrou na universidade. O relatório mostra que as desigualdades começam na primária, sobretudo devido ao alemão, mais difícil para os latinos. Já existem aulas suplementares, embora só para alunos com necessidades específicas. Mas o acordo de coligação prevê aulas de apoio com professores à tarde, porque muitos pais, como alguns portugueses que não falam alemão, não conseguem ajudar os filhos.

Integra também a comissão de negócios estrangeiros e europeus, da cooperação e do asilo. Tem experiência de trabalho na área: o que deve ser mudado no acolhimento aos refugiados?

É preciso garantir um acolhimento que respeite a dignidade das pessoas e isso não se consegue com espaços superlotados como o Don Bosco. Já houve melhorias, mas é preciso que esta etapa inicial dure menos tempo. Precisamos de humanidade além de profissionalismo, de mostrar interesse pelas pessoas. Fui coordenadora no voluntariado e sei a mais-valia que isso representa. Além disso, é decisivo que as pessoas logo à chegada tenham trabalho e atividade para evitar a queda na depressão. Há ainda a questão do alojamento, um problema para todos, mas sobretudo para os migrantes, porque se não apresentarem garantia locativa não chegam ao alojamento se não for social.

Que razões explicam o afastamento dos jovens face à política?

A sociedade vive num mundo complexo e muito rápido em que todos têm um papel a desempenhar como consequência do capitalismo. É difícil manter valores, referências, o quadro familiar que antes estava protegido. Há mais oportunidades num mundo global, mas uma das consequências é a perda de ligação ao processo que dirige as sociedades. E aí a política é um dos atores concretos, embora não tão concreto que todos consigam compreendê-la. Por isso deve esforçar-se para se explicar, algo que é difícil porque há temas que não são simples e o equilíbrio é delicado. As pessoas precisam de argumentos simples e devemos explicar sem artifícios, mas também sem resvalar para o demasiado fácil ou faremos o papel dos populistas face aos receios de cada um. É preciso ouvir e tentar entender a realidade da vida de cada um para fazermos as melhores escolhas possíveis. Quando veem que somos credíveis, que nos interessamos e procuramos o contacto, as pessoas acreditam nas nossas explicações complexas. Ouvir, ouvir, ouvir é fulcral para que percebam que nos interessamos por elas.

É presidente da comissão da cultura: quais são as prioridades?

Trabalhou-se muito no plano de desenvolvimento cultural e devemos cumpri-lo. Valorizar o estatuto do ator cultural e apoiar a sua promoção nacional e internacional é muito importante. E um dos meus primeiros desafios será a lei do património. Vai entrar na comissão nos próximos seis meses e tenho muita coisa para ler e estudar nos próximos tempos.