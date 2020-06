A divisão das turmas em dois grupos, imposta pelo Governo para limitar a propagação do coronavírus no seio das escolas, poderá vir a ser levantada nas duas últimas semanas do ano letivo. Essa será, pelo menos, a intenção do ministro da Educação, Claude Meisch.

Divisão das turmas poderá vir a ser levantada no fim do ano letivo

Diana ALVES

De acordo com a RTL, que cita o ministro, estão em curso conversações nesse sentido.

Citado pela edição online da rádio luxemburguesa, o ministro adianta que todas as entidades competentes serão consultadas e a proposta será apresentada na reunião do Conselho de Ministros de sexta-feira.

Se a proposta receber luz verde, o ministério terá uma semana para preparar o regresso simultâneo de todos alunos às escolas do país nas duas últimas semanas antes das férias de verão. O ministro fala num “regresso à normalidade”, que estará dependente da situação sanitária.

Recorde-se que após várias semanas de portas fechadas, as escolas do país começaram a abrir gradualmente no mês de maio. Uma das medidas adotadas pelo Ministério da Educação para travar a epidemia prendeu-se com a divisão das turmas em dois grupos: enquanto um tem aula na escola, o outro fica em casa a rever a matéria.

Esta foi a solução encontrada para tentar que seja mantido o distanciamento físico entre os alunos e, assim, evitar a transmissão do vírus da covid-19.



