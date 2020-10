Dados do Governo apontam para que grande parte das infeções identificadas nas escolas ocorram durante os tempos livres ou em família.

Divisão das turmas? Ministro da Educação diz que "nada pode ser descartado"

Diana ALVES Se a situação assim o exigir o Governo tomará novas medidas para conter a pandemia. Questionado sobre se a divisão das turmas poderá vir a fazer parte dessas medidas, o ministro da Educação diz que "nada pode ser descartado".

Em entrevista esta segunda-feira de manhã à RTL Radio, o ministro da Educação, Claude Meisch, comentou a decisão do Governo de não avançar com novas regras restritivas, reiterando que se as pessoas não responderem ao apelo lançado no sábado pelo primeiro-ministro, aí sim serão tomadas medidas.

Quando questionado sobre a eventual limitação dos ajuntamentos a seis pessoas, em vez das atuais dez, o ministro da Educação reiterou que o Governo assumirá as suas responsabilidades se os números assim o ditarem e se a população não responder ao apelo do Executivo.

Pelo menos para já, a estratégia do Governo para baixar os números das novas infeções – que estão a atingir recordes no país – não vai passar pela implementação de mais restrições. No sábado, num discurso à nação o primeiro-ministro, Xavier Bettel, optou por apelar à responsabilidade de cada um, pedindo à população que respeite as medidas sanitárias em vigor.

Covid-19. Sindicato dos professores exige novas medidas nas escolas do Luxemburgo Na segunda semana de outubro, 12% do total dos 806 casos de infeção registados no país foram detetados em estabelecimentos de ensino.

Bettel aproveitou também para insistir que o aumento das novas infeções pela covid-19 não se prende com a falta de medidas rigorosas, mas sim com o desrespeito pelas regras em vigor. No que respeita às escolas, Claude Meisch avançou que os dados apontam para que grande parte das infeções identificadas nas escolas ocorra durante os tempos livres ou em família. Meisch considerou também que o seu ministério está bem preparado para reagir ao aparecimento de novos casos.



